Wetter: Sonne und Regen teilen sich das Wochenende

Der Freitag startet örtlich mit Nebelfeldern, danach soll das Wetter zunächst freundlich werden. Doch im Laufe des Tages werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wolken aufziehen, die dann Regen bringen. Die Höchsttemperaturen liegen der Prognose zufolge zwischen 11 und 17 Grad.