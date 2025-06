Hitze und topische Nacht vor allem in Großstädten möglich

Demnach werden die Temperaturen in Thüringen am Samstag Höchstwerte von 28 Grad erreichen. Am Sonntag sind bis zu 33 Grad möglich. In den Höhenlagen des Thüringer Waldes werden die 30 Grad voraussichtlich nicht erreicht, in dicht bebauten urbanen Ballungsgebieten wie Erfurt und Jena sind sogar bis zu 35 Grad möglich, heißt es. Hinzu kommt: "Wir haben volle Sonneneinstrahlung. In der Sonne fühlt sich das ganz anders an. Dann haben wir natürlich die UV-Belastung. Die darf man dann nicht vergessen. Das kann schon belastend für den Körper sein", so die DWD-Sprecherin.