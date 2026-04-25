Wetter: Sonne satt am Samstag

Am Sonntag könnten im Süden hohe Wolken die Sonne etwas dämpfen. Im Bayerischen Wald werden dann bis zu 16 Grad Celsius, in den Alpen nochmals bis zu 22 Grad prognostiziert. Im Fichtelgebirge soll es mit 12 Grad vergleichsweise kühl bleiben, ansonsten sind für Nordbayern bis zu 19 Grad vorhergesagt. An den nördlichen Mittelgebirgen werde es am Sonntagvormittag auch zeitweise trüb sein. Nachmittags sollen hohen Wolken die Sonne dann überall etwas dämpfen.