Wetter: Sonne satt am Samstag

München (dpa/lby) - Sonne satt: Das verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Bayern zumindest am Samstag. Nachts soll es aber noch teils frostig werden.
Biergarten oder Bergtour? Der Samstag verspricht überall in Bayern viel Sonne. Am Sonntag sind die Aussichten nicht mehr ganz so blendend.
München (dpa/lby) - Sonne satt: Das verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Bayern zumindest am Samstag. Nachts soll es aber noch teils frostig werden.
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Am Samstag wird es der Vorhersage zufolge überall sonnig sein bei Höchstwerten von 20 bis 24 Grad Celsius im Süden und 18 bis 23 Grad im Norden Bayerns. Nachts fallen die Temperaturen laut DWD-Prognose weiterhin auf kalte einstellige Werte ab. Im Westallgäu beispielsweise sind lokal bis zu minus ein Grad und gebietsweise Reif drin.
Am Sonntag könnten im Süden hohe Wolken die Sonne etwas dämpfen. Im Bayerischen Wald werden dann bis zu 16 Grad Celsius, in den Alpen nochmals bis zu 22 Grad prognostiziert. Im Fichtelgebirge soll es mit 12 Grad vergleichsweise kühl bleiben, ansonsten sind für Nordbayern bis zu 19 Grad vorhergesagt. An den nördlichen Mittelgebirgen werde es am Sonntagvormittag auch zeitweise trüb sein. Nachmittags sollen hohen Wolken die Sonne dann überall etwas dämpfen.