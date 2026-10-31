Wetter: Sonne, Regen, Wolken, Glätte und etwas Schnee

München (dpa/lby) - Wechselhaftes Wetter steht Bayern bevor: Der Samstag startet in weiten Teilen des Freistaates grau, trüb und bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Chancen auf Sonne soll es am Nachmittag am ehesten im westlichen Franken und an den Alpen geben. Gegen Abend ist mit Sprühregen oder Regen zu rechnen, der oberhalb von 800 bis 1.000 Höhenmetern in Schnee übergehen kann. Die Temperaturen sollen sich im Tagesverlauf zwischen 6 und 11 Grad einpendeln. Nachts kann es leicht frostig werden.