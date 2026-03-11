Wetter: Sonne, Regen und Gewitter in Bayern möglich

München (dpa/lby) - Nach viel Sonne in den vergangenen Tagen zeigt sich das Wetter in Bayern am Mittwoch etwas wechselhafter. Nach einer ersten Regenphase in der Nacht soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zunächst zwar vielerorts erneut sonnig werden. Im Tagesverlauf soll es aber - schwerpunktmäßig nördlich der Donau - vermehrt Schauer und sogar vereinzelte Gewitter geben. Maximal 12 bis 17 Grad sind vorhergesagt. Dazu mäßiger, im Tagesverlauf auffrischender und zum Teil stark böiger Wind.