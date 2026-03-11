 
Wetter Sonne, Regen und Gewitter in Bayern möglich

Der März zeigt sich in Bayern in den kommenden Tagen etwas wechselhafter. Sogar kurze Gewitter sind möglich.

Sonne, Regen und Gewitter in Bayern möglich
Mit Sonne, aber auch Regen und Gewitter - so zeigt sich das Wetter in Bayern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Nach viel Sonne in den vergangenen Tagen zeigt sich das Wetter in Bayern am Mittwoch etwas wechselhafter. Nach einer ersten Regenphase in der Nacht soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zunächst zwar vielerorts erneut sonnig werden. Im Tagesverlauf soll es aber - schwerpunktmäßig nördlich der Donau - vermehrt Schauer und sogar vereinzelte Gewitter geben. Maximal 12 bis 17 Grad sind vorhergesagt. Dazu mäßiger, im Tagesverlauf auffrischender und zum Teil stark böiger Wind.

Ähnlich soll es am Donnerstag und Freitag weitergehen - mit Wolken und etwas Regen, zwischendurch und am Freitag aber auch immer wieder mit mehr Sonne.