Im Süden des Freistaats bleibt es am Morgen grau unter dem Nebel, ehe es am Nachmittag in den meisten Regionen sonnig wird. In den Alpen herrscht durchweg blauer Himmel. Im Norden zeigt sich nach oft trübem Beginn ebenfalls vielerorts die Sonne. Im Umfeld der östlichen Mittelgebirge hält sich dagegen teils länger der Hochnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen abseits der höheren Berglagen zwischen minus zwei und plus drei Grad.