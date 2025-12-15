Wetter: Sonne in den Bergen, Nebel in vielen Teilen Bayerns

München (dpa/lby) - Die neue Woche bringt in Bayern Nebel und Sonne in den Bergen. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den meisten Regionen mit Sonne.Zunächst erwartet der DWD gebietsweise dichten Nebel und Frost. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, gibt es in den Alpen, im höheren Bayerischen Wald und später auch im südlichen Vorland viel Sonne. Auch im westlichen Franken löst sich am Nachmittag der Nebel auf. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge im Nebel teils kaum über null Grad und reichen bis zu zehn Grad auf den Hügeln im Alpenvorland.