Am Allerheiligentag gab es vielerorts Sonne bei satt blauem Himmel. Vor allem in den Alpen sollte es laut DWD Höchstwerte von 14 bis 18 Grad geben. In Nordbayern bleibe es dagegen kühl. Auch in den kommenden Tagen ändere sich die Wetterlage kaum. Das Hochdruckgebiet "Yürgen" verlagere sich, ein neues Hochdruckgebiet bilde sich aber bereits.