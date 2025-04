München - Sonne im Norden und Wolken im Süden: Das Wetter in Bayern ist am Wochenende zweigeteilt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es in Franken meist sonnig, während es im Süden wolkig bleibt. In den Allgäuer Alpen kann es abends vereinzelt Gewitter geben. In Schwaben und dem südlichen Oberbayern werden Windböen von 50 bis 60 km/h erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 19 Grad.