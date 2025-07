Nach Tagen des nassen, grauen Wetters zeigt sich am Dienstag die Sonne öfter in Franken. Dennoch sind auch hier laut DWD-Prognose vereinzelte Schauer und kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Am Untermain seien auch bis zu 24 Grad möglich, hieß es.