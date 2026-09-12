Am Sonntag ist zunächst vor allem in Südbayern noch etwas Sonne möglich. Im Tagesverlauf zieht von Norden her Regen auf und das Wetter wird zunehmend unbeständig. In Nordbayern regnet es häufig, in Südbayern gibt es schauerartigen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad. Dazu weht mäßiger, im Tagesverlauf stark böiger Westwind.