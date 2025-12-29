Wetter: Silvesternacht wird vielerorts eher ungemütlich

Am Mittwoch, dem Silvestertag, wird es lediglich an den Alpen und im äußersten Südwesten nach Nebelauflösung sonnig, auch an der Ostsee sind einige Auflockerungen möglich. Ansonsten zeigt sich der Himmel stark bewölkt und vor allem in einem Streifen von der Nordsee über die Mitte bis in den Osten fällt zeitweise Regen, im Südosten und im Bergland fällt Schnee. Die Temperaturen erreichen zwischen 2 und 7 Grad, im Süden und im Bergland um 0 Grad. Dazu weht mäßiger, in Böen starker Westwind. An der Nordsee und auf den Bergen sind Sturmböen möglich.