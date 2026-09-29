Wetter: September war warm, sonnig und sehr trocken

Am wärmsten war es in Geisenheim. Dort stieg das Thermometer am 7. des Monats auf 31,9 Grad. Danach folgte eine zeitweise Abkühlung, in der in Fulda-Horas am 25. kalte 0,5 Grad gemessen wurden. Zum Monatsende wurde es im Rhein-Main-Gebiet dann wieder fast 30 Grad warm.