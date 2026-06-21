Leipzig - Am Sonntag kann es im Osten Deutschlands laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu heftigen Unwettern kommen. Verantwortlich dafür ist schwüle, heiße Luft. "Die Luftmasse birgt heute das Potenzial, dass örtlich wirklich kräftige Gewitter sich noch entwickeln können, die in den Unwetterbereich gehen", so ein Sprecher des DWD in Leipzig. Verbreitet liegen die Temperatur-Höchstwerte heute laut Prognose erneut über der 30-Grad-Marke. Dies sorge zusammen mit hoher Luftfeuchte für reichlich Gewitterpotenzial, so der Experte.