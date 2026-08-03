Trockenheit droht sich zu verschärfen

Auch in der Nacht zu Mittwoch könne es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Am Tag verlagere sich das Gewitterrisiko in Richtung Süden und Osten. Die Temperaturen steigen dann auf 30 bis 35 Grad. Sollte es bis Donnerstag nicht ausreichend geregnet haben, "droht eine weitere Verschärfung der regional sowieso schon massiven Trockenheit", schreibt der Deutsche Wetterdienst. "Auch die Vegetationsbrandgefahr könnte dann noch immer hoch bis extrem hoch ausfallen und den Feuerwehren viel Arbeit machen."