Wetter: Schwere Gewitter erwartet

Das Unwetter baue sich im Laufe des Tages in der Schweiz auf, und ziehe dann über den Bodensee nach Bayern, sagte ein DWD-Meteorologe. In der Nacht ziehe es dann in Richtung Tschechien. Am Donnerstag soll es in Bayern hauptsächlich regnen. Gewitter erwartet der DWD erst wieder am Freitag.