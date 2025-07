Viel Sonne am Samstag - doch dann braucht es den Regenschirm

Am Samstag soll es viel Sonne geben. Ab dem Nachmittag sollen aber von Südwesten Wolken mit Schauern aufziehen. Es kann ungemütlich werden: An den Alpen und in Schwaben sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen weiter auf 27 bis 32 Grad. Von Westen her soll es am Sonntag zunehmend sonnige Phasen geben. Doch dann wiederholt sich das Schauspiel vom Vortag: Erst ziehen Wolken auf, an den westlichen Alpen sind gegen Abend Gewitter möglich.