Greding (dpa/lby) - Auf schneeglatter Straße ist bei Greding im mittelfränkischen Landkreis Roth eine Autofahrerin ins Rutschen geraten und mit einem Schneeräumfahrzeug kollidiert. Anschließend geriet die 23-Jährige nach rechts in die Böschung, drehte sich mit ihrem Fahrzeug und wurde wieder zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie die Polizei berichtete. Dort streifte sie zunächst die Leitplanke und stieß dann mit einem entgegenkommenden Auto eines 44-Jährigen zusammen. Der Unfall ging glimpflich aus: Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Schneepfluges und der andere Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro.