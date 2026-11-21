In der neuen Woche gehen die Niederschläge im Osten und Nordosten weiter, "wobei diese aus Regen oder Schnee oder beidem bestehen können", wie Egerer sagt. In den übrigen Regionen kommt die Sonne länger zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen landesweit meist zwischen 0 und 6 Grad. In den Nächten wird verbreitet frostig.