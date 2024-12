Wetter: Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter

Für die Nacht zu Dienstag warnt der DWD oberhalb von 400 Metern vor Neuschnee und Glätte. Es bleibt bewölkt. In tieferen Lagen fallen die Temperaturen auf 3 Grad, in einigen Alpentälern auf bis zu minus 3 Grad. Am Dienstag fallen nur noch zeitweise etwas Regen oder Schnee. An den Alpen bleibt es laut DWD trocken, Sonne gibt es aber nur in den Hochlagen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 6 Grad. Dazu gibt es mäßigen und mitunter auffrischenden Wind aus Nordost.