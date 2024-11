In der Nacht zum Donnerstag gebe es in der Nordosthälfte Bayerns weitere Schneeschauer, später auch in Alpennähe wieder vermehrt Schneeschauer, hieß es vom DWD. Zudem müsse man sich verbreitet vor Glätte in Acht nehmen. Morgen solle es nach anfänglichen Schneeschauern in Teilen Bayerns öfter Sonne geben - am Abend von Südwesten her wieder dichtere Wolken und in Schwaben und Oberbayern erneut Schneefall.