Wetter Schnee zieht nach Süden – Fernverkehr der Bahn soll anlaufen

Oder wie wär's mit einem Schneemann für den eigenen Garten? Die kann man derzeit auch vielerorts bei einem Spaziergang bestaunen - an der Hamburger Alster wurde eine kleine Winterparade aus Schneemenschen aufgebaut.

Aufpassen sollte man in diesen Tagen allerdings bei Waldspaziergängen: So warnte etwa das Amt für Stadtgrün in Gera vor einer erhöhten Gefahr durch umstürzende Bäume und abbrechende Äste. Auch die Niedersächsischen Landesforsten empfehlen erhöhte Aufmerksamkeit: Besonders bei Nadelbäumen, älteren oder geschwächten Bäumen könnten Äste unter der Schneelast oder in Verbindung mit Wind brechen.

Nun wird es nachts bitterkalt

Wen es an die frische Luft zieht, sollte sich dick einpacken. Plusgrade werden am Samstag laut Wetterdienst nur noch südlich des Mains gemessen, aber auch dort fallen die Temperaturen im Tagesverlauf in den Frostbereich. "In der Nacht wird es knackig kalt." In der Nacht zum Sonntag könnte es strengen Frost geben bei Tiefstwerten von bis zu -12 Grad - über Schnee und bei klarem Himmel sind örtlich um oder unter -15 Grad möglich.

Die Temperaturen verschärfen die Lage für Menschen ohne eigene Wohnung. Die Gefahr sei groß, dass die Menschen schwer erkranken oder sogar erfrieren, erklärte ein Sprecher der Diakonie. In Berlin wurden zum Beispiel kurzfristig mehr Schlafplätze für obdachlose Menschen zur Verfügung gestellt.