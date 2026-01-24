Wetter: Schnee und Schmuddelwetter

Schon in der Nacht zum Sonntag kann es auch im Südosten und in den östlichen Mittelgebirgen bei leichtem Sprühregen Glatteis geben. In anderen Regionen kann überfrierende Feuchtigkeit oder Nässe auf Straßen und Wegen ebenfalls für Glätte sorgen. Im Norden fällt in der Nacht auch noch etwas Schnee.