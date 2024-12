Wetter: Schnee und Regen in Bayern in Sicht

Bis zum Samstag gibt es nachts Nebel und Frost, die Temperaturen steigen tagsüber auf knapp über null Grad. Von Samstag an werden von Westen her Niederschläge erwartet. In Lagen ab 800 bis 1.000 Meter geht der Regen am Abend in Schneefall über. Am Sonntagmorgen schneit es ab 400 bis 600 Meter. In den Alpen rechnet der DWD mit fünf bis zehn Zentimeter Schnee und im Bayerischen Wald mit einem bis fünf Zentimeter Schnee. Im Gebiet des Großen Arbers sei auch mehr Schnee möglich.