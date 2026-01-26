Schnee und glatte Straßen: Mindestens neun Schulen zu

Wegen ergiebigen Schneefällen und glatten Straßen sind in Thüringen zum Wochenstart mindestens neun Schulen geschlossen geblieben. Betroffen sind die Schulamtsbereiche Westthüringen, Mittelthüringen und Nordthüringen, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Die Zahl könne im Laufe des Tages durch weitere Meldungen noch steigen, hieß es. "Wo Bedarf an Notbetreuung besteht, ist diese abgesichert", erklärte ein Ministeriumssprecher.