Schnee und glatte Straßen Mindestens neun Schulen zu

Neun Schulen sind dicht, die Schulbusse fahren teilweise nicht: Das Schneetreiben trifft auch Schüler und Eltern in Thüringen. Doch bei Bedarf gibt es eine Notbetreuung.

Schnee und glatte Straßen: Mindestens neun Schulen zu
In Thüringen fiel am Montag reichlich Schnee. Teils fiel der Schulbusverkehr aus, mindestens neun Schulen im Freistaat blieben zu. Foto: Martin Schutt/dpa

 Wegen ergiebigen Schneefällen und glatten Straßen sind in Thüringen zum Wochenstart mindestens neun Schulen geschlossen geblieben. Betroffen sind die Schulamtsbereiche Westthüringen, Mittelthüringen und Nordthüringen, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Die Zahl könne im Laufe des Tages durch weitere Meldungen noch steigen, hieß es. "Wo Bedarf an Notbetreuung besteht, ist diese abgesichert", erklärte ein Ministeriumssprecher. 

Grund für die Schließungen ist die Witterung. Teils wurde in den Meldungen aus den Schulämtern der Ausfall des Schulbusverkehrs als Grund genannt.