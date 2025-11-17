Wetter: Schnee und Glätte in Mitteldeutschland

Magdeburg - Auf wechselhaftes Wetter können sich die Menschen in Mitteldeutschland einstellen – auch mit Schnee ist in bergigen Regionen zu rechnen. Auf den Harz, das Erzgebirge und auch die thüringischen Höhen kommen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schneeregen oder Schneeschauer zu. In den tieferen Lagen Sachsen, Sachsen-Anhalts und Thüringens würden Regen und Graupel erwartet, in Altmark und Börde zudem vereinzelte Gewitter.