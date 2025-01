Glättebedingte Verkehrsunfälle

In Thüringen ereignete sich in der Nacht ein Glätteunfall im Landkreis Greiz, wobei ein 21-Jähriger schwer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt wurden. Im Eichsfeld war in der Nacht auch das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Ansonsten sei die Lage am Morgen neben einzelnen Unfällen mit Sach- sowie Blechschäden jedoch relativ ruhig, teilten die Lagezentren der drei Länder mit.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den nächsten Tagen weiterhin vor Glättegefahr auf den Straßen sowie örtlichem Schneefall bzw. Schneeregen. Man solle nach wie vor vorsichtig und umsichtig fahren, erklärte ein Sprecher des DWD.