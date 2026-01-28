Wetter: Schnee, Regen - und dann gebietsweise etwas Sonne

"Eine gewisse Umsicht im Straßenverkehr kann also nicht schaden. Im Westen und Südwesten ist es in tieferen Lagen mild genug, dass es nicht für Schnee reicht und daher mit "gewöhnlichem" Regen vorliebgenommen werden muss", sagt Meteorologe Fabian Chow. Im Nordosten bleibe es zwar trocken, jedoch tagsüber oft frostig. An der See kann es stürmisch werden.