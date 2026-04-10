Wetter: Schnee nach Sonnenbad – Aprilwetter zum Wochenende

München (dpa/lby) - Teils über 20 Grad - am Eisbach in München waren schon die ersten Badegäste unterwegs. Aber jetzt macht der Hochdruck eine Pause. Das Wetter zeigt sich zum Start ins Wochenende deutlich wechselhafter.
Nach Sonne und ersten Badefreuden in noch eisigem Wasser kommt jetzt kühles Wetter mit Regen und - weiter oben - sogar Schnee. Der April macht in den nächsten Tagen seinem Namen alle Ehre.
München (dpa/lby) - Teils über 20 Grad - am Eisbach in München waren schon die ersten Badegäste unterwegs. Aber jetzt macht der Hochdruck eine Pause. Das Wetter zeigt sich zum Start ins Wochenende deutlich wechselhafter.
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In der Nacht zum Freitag ziehen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Nordwesten Regenwolken auf. Der Freitag bringt viele Wolken und schauerartigen Regen, teils mit Blitz und Donner.
In den Hochlagen des Bayerischen Walds fällt sogar etwas Neuschnee. Die Wetterexperten rechnen mit einem bis fünf Zentimeter. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 2.000 Meter ab. Dazu wird es spürbar kühler, meist maximal 10 bis 15 Grad, im Bayerischen Wald nur 7 Grad.
Am Nachmittag wird es von Nordwesten her wieder trockener. In der Nacht zum Samstag klingen die Niederschläge ab, bei Aufklaren kann in einigen Mittelgebirgen leichter Frost kommen. In den Alpen sind zeitweise stürmische Böen bis 70 Kilometern pro Stunde drin.
Der Samstag startet oft noch grau, dann setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad, im östlichen Mittelgebirge soll es dagegen etwas kühler bleiben.
Am Sonntag folgt schon der nächste Dämpfer: Im westlichen Franken und Schwaben überwiegen Wolken und zeitweise Regen. Im Südosten hält sich länger freundliches Wetter. Die Höchstwerte reichen von kühlen 9 Grad im Norden bis etwa 15 Grad an der unteren Donau.