Wetter: Schnee nach Sonnenbad – Aprilwetter zum Wochenende

In den Hochlagen des Bayerischen Walds fällt sogar etwas Neuschnee. Die Wetterexperten rechnen mit einem bis fünf Zentimeter. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 2.000 Meter ab. Dazu wird es spürbar kühler, meist maximal 10 bis 15 Grad, im Bayerischen Wald nur 7 Grad.