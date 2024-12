Wetter: Schnee in Teilen Thüringens am Wochenende

Erfurt (dpa/th) - Mit immer wieder Regen und Sturm wird das zweite Adventswochenende für die Menschen in Thüringen eher ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Freitag bei sechs bis acht Grad regnerisch. In den Höhenlagen der Mittelgebirge können Windböen Geschwindigkeiten bis 90 Kilometer je Stunde und damit Sturmstärke erreichen. Im Bergland werden ein bis sechs Grad erwartet. In der Nacht zieht der Regen zunächst ostwärts ab.