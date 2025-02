München (dpa/lby) - Autofahrer müssen weiterhin vorsichtig sein: In einigen Teilen Bayerns kann es in den nächsten Tagen noch einmal schneien und glatt werden. Vor allem in den Alpen und im Allgäu erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) den ganzen Tag über Neuschnee. In den Tälern komme der Niederschlag vermutlich als Regen herunter, sagte ein Sprecher des DWD in München.