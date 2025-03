In der Nacht werde dann auch Schnee im Alpenvorland erwartet. Die Schneefallgrenze sinke auf bis zu 600 Meter, so der Wetterexperte. Auch in den kommenden Tagen sei in den Alpen sowie im Vorland immer wieder mit Schnee zu rechnen. In Höhen von rund 1.000 Metern bleibe eine dünne Schneedecke liegen. Ab 1.500 Meter seien bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich. In den wärmeren Regionen des Freistaates werde es immer wieder regnen, so der Wetterdienst.