Wetter Schnee, Graupel und Regen zum Rosenmontag

München (dpa/lby) - Der Rosenmontag in Bayern ist mit Blick aufs Wetter eine eher ungemütliche Angelegenheit: Heute soll es zunächst glatt werden, dann soll es Schauer und Graupel geben. Vereinzelt sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar kurze Gewitter möglich. Im Umfeld der Alb, in Niederbayern und im Nordosten könne es zwischen zwei und fünf Zentimeter Neuschnee geben. In den Mittelgebirgen und in den Alpen schneit es zeitweise auch stärker.