Wetter Schnee, Graupel und Regen zum Rosenmontag

Faschingsendspurt im Schnee oder bei Graupel: Wer die letzten Stunden der Faschingszeit noch genießen will, muss sich in Bayern gegen schlechtes Wetter wappnen.

München (dpa/lby) - Der Rosenmontag in Bayern ist mit Blick aufs Wetter eine eher ungemütliche Angelegenheit: Heute soll es zunächst glatt werden, dann soll es Schauer und Graupel geben. Vereinzelt sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar kurze Gewitter möglich. Im Umfeld der Alb, in Niederbayern und im Nordosten könne es zwischen zwei und fünf Zentimeter Neuschnee geben. In den Mittelgebirgen und in den Alpen schneit es zeitweise auch stärker.

In der Nacht zum Dienstag sind weitere Schauer vorhergesagt, die bis in tiefere Lagen hinein zu Schnee werden können. Bei Tiefstwerten von plus 3 bis minus 1 Grad könne es gebietsweise glatt werden. Auch tagsüber fällt Schnee, Regen oder Graupel. Im südlichen Bayern weht ein kräftiger Wind, der in Hochlagen des Bayerischen Waldes und in den Alpen auch stärker ausfallen kann.