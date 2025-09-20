Wetter: Samstag wirds vielerorts nochmal heiß

Kalte Wolken ziehen über den Nordwesten auf

In der Nacht zu Sonntag und im Laufe des Sonntags sollen die Wolken aus dem Nordwesten bis zur Mitte Deutschlands vorziehen. Der Südosten kann sich laut dem DWD auch am Sonntag über einen weiteren Sonnentag freuen, während es anderorts immer wieder zu Regenschauern kommen kann.