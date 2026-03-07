Wetter: Saharastaub macht Sonne milchig – Was muss ich dazu wissen?

Ist Saharastaub gefährlich?

Jein. "Also der Staub ist nicht toxisch", erklärt Walter. Laut Wetterdienst enthält er aber kleine Partikel, die in die Lungen eindringen können. "Man muss schon ein bisschen aufpassen", sagt Walter. "Wenn man sich zum Beispiel in der freien Natur sportlich betätigt, dann sollte man aufpassen, dass man sich dem Staub in der Atmosphäre nicht allzu lange – also über mehrere Stunden – aussetzt und dabei körperlich beansprucht wird." Das könne insbesondere bei vorerkrankten Menschen zu Beschwerden der Atemwege führen.