Wetter: Ruhiges Herbstwetter in Thüringen - dann wird es ungemütlich

Mit vielen Wolken am Himmel, aber weiter ohne Niederschläge und mit bis zu neun Grad geht es der Vorhersage zufolge am Samstag weiter. In der Nacht beginnt es jedoch zu regnen. In Kammlagen der Mittelgebirge geht der Regen am Sonntag in Schnee über. Es weht ein stark böiger Südwestwind. Bei wechselnder Bewölkung und bei bis zu acht Grad halten am Nachmittag und Abend die Schauer an. Diese können teils gewittrig mit Graupel ausfallen.