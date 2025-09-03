Erst zum Monatsende konnte die Bilanz etwas verschönt werden, vom 27. bis 30. August fielen mit 56 Litern pro Quadratmeter knapp 80 Prozent der gesamten Monatssumme. Das Niederschlagsdefizit im Jahresverlauf betrug bis dahin 334 Liter pro Quadratmeter, oder in Prozent ausgedrückt – wir standen bei 57 Prozent des klimatologischen Mittelwertes. Wettertechnisch gibt es nicht viel über den letzten Sommermonat zu berichten, im Großen und Ganzen war er einfach schön.