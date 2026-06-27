Bereits in der Nacht zum Montag ziehen örtlich Schauer und Gewitter durch. Am Montag bleibt es wechselhaft mit zeitweiligem Regen und einzelnen Gewittern. Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück. Die Höchstwerte liegen dann meist zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland zwischen 24 und 27 Grad. Auch in den folgenden Tagen bleibt es sommerlich warm. Temperaturen um 40 Grad sind nach derzeitigem Stand zunächst nicht mehr zu erwarten.