Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Wenn selbst Rettungsdecken zu Sonnenschutz werden, ist klar: Sachsen schwitzt. An manchen Fenstern hängen silberne Folien, die die Sonnenstrahlen reflektieren und die Hitze aus den Wohnungen fernhalten sollen. Draußen suchen Menschen Schatten, Freibäder und Eisdielen auf. Denn der Höhepunkt der Hitzewelle steht noch bevor: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende im Freistaat Höchsttemperaturen von bis zu 41 Grad und warnt bis einschließlich Sonntag vor einer starken bis extremen Wärmebelastung.