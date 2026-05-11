Wetter: Regnerischer Wochenstart in Bayern

Schneefallgrenze sinkt auf unter 1.000 Meter

In der Nacht zu Dienstag soll es weiterhin regnen, anfangs sind auch vereinzelte Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken dann wieder in den einstelligen Bereich. In den Hochlagen der Mittelgebirge soll es laut DWD schneien, in den Alpen sinkt die Schneefallgrenze teils auf unter 1.000 Meter. Am Dienstag bleibt es tagsüber bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 7 und 14 Grad. Erst gegen Abend soll es etwas auflockern, wie es hieß.