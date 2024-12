Heute ist es zunächst gebietsweise sonnig bei bis zu vier Grad, bevor im Tagesverlauf Wolken und Regen von Westen her aufziehen. Zum Abend hin kann es den Meteorologen zufolge zu Schneefall im Bergland kommen. In der Nacht zu Freitag setzt sich der Regen bei leichten Minusgraden fort und in Kammlagen können laut DWD erste Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde auftreten.