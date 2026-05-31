Wetter: Regenschirmwetter am Wochenende

Am Vormittag ist vor allem im Westen mit Gewittern zu rechnen. Im Laufe des Tages ziehen die Gewitter dann von der Mitte bis in den Süden sowie in den Nordwesten. Dabei kann es lokal zu Starkregen kommen. Die Wetterexperten rechnen mit bis zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit. Auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde seien möglich.