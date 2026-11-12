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Wetter Regen zieht ab – am Wochenende wird es in Thüringen trocken

Nach grauen und wechselhaften Tagen zeigt sich das Wochenende in Thüringen freundlicher. Wie lange es trocken und heiter bleibt.

Wetter: Regen zieht ab – am Wochenende wird es in Thüringen trocken
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Bis zum Wochenende kann es Regen geben - Samstag und Sonntag ist das Wetter in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst zunehmend heiter. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Donnerstag beginnt in Thüringen grau und zum Teil nass. Bei bedecktem Himmel fällt weiter leichter Regen, der sich nur zögerlich nach Südosten verzieht, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bei Temperaturen von sechs bis neun Grad ist es verbreitet mild bei schwachem Wind. Wechselhaft bleibt es auch am Freitag bei teils bewölktem und teils sonnigem Wetter. Erneut sind Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad - im Bergland steigt das Thermometer auf maximal vier Grad. 

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Das Wochenende meint es dann gut mit Ausflüglern: Wolkiges bis heiteres und trockenes Wetter bringt Temperaturen von bis zu acht Grad, im Bergland im Thüringer Wald bis zu fünf Grad Celsius. Dabei bleibt es bis zum Sonntagnachmittag heiter und trocken.