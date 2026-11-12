Wetter: Regen zieht ab – am Wochenende wird es in Thüringen trocken

Erfurt (dpa/th) - Der Donnerstag beginnt in Thüringen grau und zum Teil nass. Bei bedecktem Himmel fällt weiter leichter Regen, der sich nur zögerlich nach Südosten verzieht, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bei Temperaturen von sechs bis neun Grad ist es verbreitet mild bei schwachem Wind. Wechselhaft bleibt es auch am Freitag bei teils bewölktem und teils sonnigem Wetter. Erneut sind Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad - im Bergland steigt das Thermometer auf maximal vier Grad.