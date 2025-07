Wetter: Regen und Gewitter in Bayern

Schauer vor allem in Ostbayern

In der Nacht zu Donnerstag soll es laut DWD noch vereinzelt Regen und Gewitter geben, die sich bis zum Morgen an die Alpen und in den Südosten Bayerns zurückziehen. Am Donnerstag soll es in der Osthälfte Bayerns öfter Schauer geben. Im Rest Bayerns wird es laut Prognose nur vereinzelt nass. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 18 und 25 Grad.