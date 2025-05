Wetter: Regen und Gewitter erwartet

Am Mittwoch soll es anfangs trocken bleiben. Später am Tag erwartet der DWD gebietsweise Regen, Schauer und teils Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 24 Grad. Am Nachmittag sind starker Wind und Böen möglich. Am Donnerstag regnet es vor allem im Süden Bayerns, im Norden soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 19 Grad. Ähnlich sieht es am Freitag aus: Regen wird vor allem in Südbayern erwartet, im Rest Bayerns sollen nur vereinzelt Schauer fallen.