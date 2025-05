Wetter: Regen und frische Temperaturen in Thüringen

In der Nacht zum Freitag sinken die Werte teils bis auf den Gefrierpunkt. In Bodennähe kann es mit bis zu -3 Grad frostig werden. Am Freitag schaut häufiger die Sonne raus. Ab der Tagesmitte ziehen vorübergehend einige Wolken auf. Das Thermometer klettert auf 15 bis 19 Grad. Im Bergland liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad.