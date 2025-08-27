Wetter: Regen, Sturm und Gewitter in Bayern erwartet

25 Liter Regen pro Quadratmeter in Franken und an den Alpen

Während es am Mittag noch Sonne und Wolken geben soll, sind laut den Wetterexperten in Franken und an den Alpen einzelne Gewitter mit Starkregen um 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde wahrscheinlich. Auch stellenweise Sturm zwischen 75 und 85 Kilometer pro Stunde sowie Hagel bis 2 cm seien möglich. Die Temperaturen liegen demnach bei 24 Grad im Bayerwald bis 29 Grad am Untermain.