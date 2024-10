Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, heitert der Himmel am Freitagnachmittag bei maximal 11 bis 14 Grad zunehmend auf. Im Bergland werden sechs bis elf Grad erwarten. Die Nacht wird weitgehend klar. Verbreitet gibt es in Bodennähe leichten Frost. Es weht nur ein schwacher Wind.