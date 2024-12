München (dpa/lby) - Regen, Schnee und Schneeregen - in der kommenden Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Niederschlag von Tief "Xaveria" von der Nordsee. Am Wochenende gebe es in den Alpen und im Bayerischen Wald bis Sonntagvormittag in Hochlagen über 2000 Metern zwischen zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee.