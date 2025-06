München (dpa/lby) - Das Wetter in Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften Seite. Dabei bleibt es häufig nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Franken sei demnach am Mittwoch bereits am Vormittag mit schauerartigem Regen zu rechnen. Nachmittags ziehen von Westen dann teilweise kräftige Gewitter auf. Dennoch sollen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad in der Rhön und 29 Grad im Südosten Bayerns ansteigen.