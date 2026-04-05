Der Osterspaziergang in Thüringen sollte besser vor dem Nachmittag stattfinden – danach drohen Regen und starker Wind.
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Im Tagesverlauf zieht es jedoch zu, gebietsweise kann es zu leichtem Regen oder zu Schauern kommen. Dazu weht zeitweise kräftiger Wind, vereinzelt sind sogar Sturmböen möglich.
In der Nacht zum Ostermontag zieht der Regen ab. Danach lockert die Bewölkung auf und die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad, im Bergland bis 0 Grad. Zunächst weht noch mäßiger Wind mit letzten Böen im Bergland, später beruhigt sich der Wind.
Der Ostermontag beginnt freundlich und trocken. Im Tagesverlauf wird es zwar bewölkter, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, im Bergland auf 8 bis 12 Grad.