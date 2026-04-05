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Wetter Ostersonntag in Thüringen: Sonne, dann Regen und Wind

Der Osterspaziergang in Thüringen sollte besser vor dem Nachmittag stattfinden – danach drohen Regen und starker Wind.

Wetter: Ostersonntag in Thüringen: Sonne, dann Regen und Wind
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Am Ostersonntag werden in Thüringen Sonne, Regen und Wind erwartet. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen zeigt sich das Wetter am Ostersonntag von zwei Seiten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Sonntag zunächst leicht bewölkt mit Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 16 bis 20 Grad, im Bergland 12 bis 16 Grad.

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Im Tagesverlauf zieht es jedoch zu, gebietsweise kann es zu leichtem Regen oder zu Schauern kommen. Dazu weht zeitweise kräftiger Wind, vereinzelt sind sogar Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Ostermontag zieht der Regen ab. Danach lockert die Bewölkung auf und die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad, im Bergland bis 0 Grad. Zunächst weht noch mäßiger Wind mit letzten Böen im Bergland, später beruhigt sich der Wind.

Der Ostermontag beginnt freundlich und trocken. Im Tagesverlauf wird es zwar bewölkter, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, im Bergland auf 8 bis 12 Grad.